Covid e aiuti alle aziende, Giorgetti: «Tra le società pubbliche solo il 5% ha registrato perdite»

In Commissione Finanze, l’interrogazione presentata da Luigi Marattin non aveva trovato risposta. Ora la questione degli aiuti concessi alle imprese durante gli anni del Covid si è spostata alla Camera dei Deputati, dove questa volta il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non si è fatto trovare del tutto impreparato. «Per le società soggette a controllo pubblico, che sono circa 3.500, dai dati in nostro possesso solo il 5% ha registrato perdite», ha assicurato in Aula il titolare del Mef. Nella sua interrogazione, il deputato di Italia Viva Marattin chiedeva al governo se stesse monitorando i potenziali effetti delle cosiddette «norme spalmadebiti» sulle finanze pubbliche. Nel 2020, 2021 e 2022 alle imprese è stata concessa la possibilità di non ripianare i debiti contratti negli anni del Covid nei termini previsti dal Codice civile, ma di spalmarli nei cinque anni successivi. Una situazione che rischia però di trasformarsi in un boomerang per le casse dello Stato.

Secondo un’inchiesta di Open, ammonterebbe a 480 miliardi il potenziale shock per l’economia italiana derivante da alcune misure prese negli anni del Covid per sostenere il tessuto economico e produttivo: 300 miliardi di passività di cui si è fatto carico lo Stato e altri 180 di perdite accumulate dall’aziende. «Se il fenomeno fosse di dimensioni ampie, sarebbe una bomba sulle casse pubbliche italiane», ha avvertito Marattin nel suo intervento in Aula. Per quanto riguarda le società pubbliche, ha assicurato oggi Giorgetti, la situazione è perfettamente sotto controllo. Una risposta che però non ha lasciato soddisfatto Marattin. «Mi lascia perplesso il fatto che nella sua risposta lei dica sostanzialmente: “Per le società private non è affar mio”», ha replicato il deputato di Italia Viva. «Forse dovremo chiederlo al collega vicino a lei», ha aggiunto Marattin riferendosi al ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Credits foto: ANSA/Angelo Carconi | Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in aula al Senato durante il Question Time (Roma, 26 ottobre 2023)

