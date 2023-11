Rugby, al Sei Nazioni l’Inghilterra andrà senza il suo capitano: «Devo dare priorità al benessere mentale della mia famiglia»

Owen Farrell, capitano dell’England Rugby e bandiera dei Saracens, non accompagnerà l’Inghilterra al Sei Nazioni. Il 32enne, che con la sua nazionale ha già vinto tre volte il torneo, oltre a numerosi altri premi internazionali e riconoscimenti personali, ha deciso di comune accordo con la federazione di prendersi una pausa dagli impegni internazionali. «Deve dare priorità al benessere mentale suo e della sua famiglia», si legge nel comunicato pubblicato dall’England Rugby. «Tutti sostengono pienamente la decisione di Owen», ha voluto far sentire il suo supporto l’allenatore Steve Borthwick, «fin dal suo debutto, è stato parte integrante dell’Inghilterra per oltre un decennio e le richieste per gli atleti di questo livello sono estremamente impegnative. È un giocatore, capitano e leader esemplare e dà sempre il massimo per il suo Paese». Borthwick ha sottolineato il «coraggio di Owen», che ha deciso «di aprirsi in questo modo», parlando esplicitamente di salute mentale: «Farò tutto il possibile per assicurarmi che abbia il supporto di cui ha bisogno per andare avanti». Farrell continuerà comunque a giocare con la sua squadra di club, i Saracens, di cui è anche capitano e con i quali ha vinto 6 campionati e 3 European Cup. In carriera ha anche ottenuto, tra gli altri, un argento e un bronzo mondiale.

Leggi anche: