No! Questi documenti non provano che Zelensky abbia acquistato due yacht da 75 milioni

Circolano numerosi post social secondo cui il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky avrebbe acquistato due yacht di lusso tramite gli intermediari e amici Boris e Sergey Shefiri. Non è la prima volta che il leader di Kiev viene accusato di possedere beni costosissimi che secondo le voci sarebbero stati acquistati usando il denaro che i Paesi occidentali, tra cui l’Italia, hanno inviato all’Ucraina per fare fronte all’invasione da parte della Russia. Non lontano nel tempo l’esempio della villa in Egitto che la suocera del politico era stata accusata di aver acquistato. Come vedremo, in realtà Zelensky non ha acquistato due yacht da 75 milioni tramite prestanome

Si sostiene che il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky abbia acquistato due yacht tramite due amici che gli avrebbero fatto da prestanome.

Secondo la presunta notizia la transazione sarebbe stata approvata dalla Mediterranean Yacht Brokers Association.

L'associazione però nega che i documenti siano autentici.

I documenti sono facilmente reperibili online.

L'articolo della presunta notizia diffuso da una delle testate è sponsorizzato.

Appare chiaro, quindi che Zelensky non ha acquistato due yacht da 75 milioni tramite prestanome.

Vediamo lo screenshot di uno dei post che vengono condivisi. Nella descrizione si legge:

Il presidente ucraino Zelenskyj accusato di aver utilizzato proxy per nascondere la proprietà di yacht da 75 milioni di dollari Da World Today News del 25.11.2023 Il capo del regime di Kiev, Vladimir Zelenskyj, attraverso dei manichini, ha acquistato due yacht d’alto mare per un totale di 75 milioni di dollari. Come scrive la pubblicazione Sene.News riferendosi alla Mediterranean Yacht Brokers Association (MYBA), stiamo parlando di due superyacht: il 46 metri Lucky Me e il 57 metri My Legacy. Il primo è stato acquistato per 25 milioni di dollari il 18 ottobre, il secondo per quasi 50 milioni di dollari il 25 ottobre. Acquirenti sono diventati i fratelli Boris e Sergey Shefiry , amici intimi e confidenti del presidente dell’Ucraina. È stato insieme a loro che Zelenskyj ha fondato lo studio Kvartal-95 e ha nominato il più giovane dei fratelli, Sergei Shefer, primo assistente del presidente dell’Ucraina poco dopo aver vinto le elezioni. Commentando questo evento, la pubblicazione Naija Loaded rileva che in questo modo è stato assicurato l’occultamento formale del nome del vero proprietario degli yacht, Vladimir Zelenskyj. Secondo gli autori del materiale, hanno già utilizzato schemi simili. Già nel 2021, il Centro internazionale per lo studio della corruzione e della criminalità organizzata ha riferito nella sua indagine che Sergei Shefir era coinvolto nella cosiddetta rete offshore Zelensky nelle Isole Vergini britanniche, a Cipro e in Belize. Come riportato da EADaily, l’ex leader del partito Patrioti francesi, Florian Filippo, ha chiesto all’Unione Europea di sospendere gli aiuti finanziari a Kiev, poiché il governo ucraino è completamente corrotto. 25/11/2023 08:32:00

Gli yacht non acquistati

La presunta notizia circola anche su siti come World Today News, NaijaLoaded e il Giornale d’Italia. Si tratta di due diversi yacht, il Lucky Me, lungo oltre 46 metri e il My Legacy, lungo quasi 56. Il primo sarebbe stato acquistato dall’amico di Zelensky Boris Shefir per 24,9 milioni di dollari il 18 ottobre, mentre il secondo sarebbe stato acquistato da Serhiy Shefir per 49,75 milioni di dollari lo scorso 25 ottobre. Entrambi gli accordi di compravendita sarebbero stati approvati dalla Mediterranean Yacht Brokers Association (Myba). Gli articoli riportano i presunti accordi di passaggio di proprietà, che mostriamo di seguito.

L’associazione nega

Tuttavia, la Myba, contattata direttamente da Open, smentisce la tesi. «Myba – fa sapere la segretaria generale Jane Adligton-Brumer – non è in grado di stabilire se i documenti mostrati siano autentici o meno. Certamente sono stati modificati e sono incompleti. Si tratta inoltre di una versione vecchia, precedente al 2012». A ciò si aggiunge una dichiarazione rilasciata da Burgess, importante casa venditrice di yacht, in merito alla vicenda: «Burgess può confermare che MY LEGACY è attualmente in vendita con Burgess come casa di intermediazione esclusiva. Possiamo confermare che lo yacht non è stato venduto e quindi rimane in vendita».

Che i documenti usati come prova da chi elabora la teoria su Zelensky siano vecchi pare evidente anche guardando al logo utilizzato.

Oggi il sito ha il seguente logo.

Nel 2016 ne aveva un altro.

Prima del 2012 un altro ancora

Quest’ultimo (la barca a vela che fa da perno della bilancia), è lo stesso usato nei documenti pubblicati come prova del presunto acquisto di Zelensky tramite prestanome.

I documenti disponibili online

Infine, si segnala che non è necessario passare dalla Myba per ottenere e falsificare questi documenti, che sono liberamente disponibili online.

Il documento pubblicato come prova presenta solo la dicitura «Broker 1», dove vengono indicati venditore («seller») e compratore («buyer»). Lo stesso documento reperibile online indica che la sezione «Broker 2» può essere cancellata se non necessaria.

L’articolo sponsorizzato

Infine, notiamo un’altra caratteristica che avevamo già riscontrato in un articolo bufala pubblicato non nei confronti di Zelensky, ma di sua moglie, Olena Zelenska. Alla first lady di Kiev veniva falsamente attribuita la proprietà di una ricevuta della boutique di gioielli Cartier. In quel caso, come in questo, la notizia fasulla era stata lanciata con un articolo sponsorizzato da un sito poco conosciuto. Vediamo lo stesso nell’articolo di NaijaLoaded, il primo o il più datato ad aver pubblicato la fantomatica storia, chiaramente identificato come sponsorizzato.

Conclusioni

Si sostiene che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky abbia acquistato due yacht tramite due amici che gli avrebbero fatto da prestanome. Secondo la presunta notizia la transazione sarebbe stata approvata dalla Mediterranean Yacht Brokers Association. L’associazione però nega che i documenti siano autentici. Appare chiaro, quindi che Zelensky non ha acquistato due yacht da 75 milioni tramite prestanome.

