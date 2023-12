Fiorello, dopo il docu-film parodia “Unico” la battuta sul figlio di Totti e Noemi Bocchi: «Si chiamerà Ripicca» – Il video

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi fu paragonato a quello dei reali inglesi per l’attenzione dei media e la popolarità dei due vip. Ma anche la separazione non è da meno. L’ultimo colpo di scena in ordine di tempo è stato il docufilm realizzato dalla conduttrice tv per Netflix. Unica, il nome del documentario in cui Ilary Blasi parla della fine del matrimonio con l’ex capitano giallorosso. E già il titolo è tutto un programma, una dichiarazione di intenti. 6 unica fu la frase che Totti mostrò in diretta tv dopo un gol in un derby contro la Lazio per dichiarare il suo amore a Ilary. Era il 2002. Ieri Fiorello è intervenuto nella vicenda con la sua solita ironia e con un contro-documentario che ha strappato più di qualche sorriso. Impossibile non cogliere la citazione: Unico, in cui il comico siciliano racconta l’assurda lite con la moglie per un malinteso al banco salumi. Oggi a Viva Rai2! Fiorello non si è lasciato sfuggire una nuova battuta sulla separazione di Totti da Blasi e sulla sua nuova relazione con Noemi Bocchi: «Pare che vogliano un figlio insieme. Dovesse nascere femmina sapete come la chiameranno? Ripicca! Le amiche la chiamerebbero Ripy».

