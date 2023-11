«Meloni litiga con tutti, è la Morgan della politica», l’ironia di Fiorello a Viva Rai2!

«Attacca i sindacati, Giuseppe Conte e Matteo Renzi: diciamo che è la Morgan della politica». Nel suo programma mattutino Viva Rai2! dal Foro Italico, Fiorello torna sull’intervento di ieri in senato di Giorgia Meloni, che ha acceso l’aula. Durante il Question time, la premier si è scontrata con il leader di Italia Viva, punzecchiandolo per «la sua amicizia» con Mohammed bin Salman: «Ci aiuti lei per abbassare il prezzo della benzina». E il comico siciliano ha ricostruito lo scambio, nel suo stile, durante la rassegna stampa: «Duello addirittura con Renzi, lei ha detto: “Ci aiuti per la benzina con il suo amico bin Salman”. Ma sono amici? Ecco perché stai sempre negli autogrill, Renzi». A incuriosire Fiorello, anche l’appoggio del centrosinistra al senatore toscano: «La sinistra applaude Renzi. Penso sia la prima volta che gli capita! E non si è fermato, dopo è andato al karaoke alla festa al Viola Park e cantava: “Io da quella sera non ho fatto più l’amore senza te”, dedicata a Calenda».

