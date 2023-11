Question time al Senato, Meloni contro Renzi: «Il prezzo della benzina sale? Ci aiuti lei con i suoi rapporti con bin Salman». E lui: «Ai miei sms nessuna risposta» – Il video

Giorgia Meloni si presenta al question time del Senato parlando prima di tutto dell’approvazione delle norme sul contrasto alla violenza di genere, votata ieri in via definitiva proprio a palazzo Madama. Ma il tono di voce della premier si accende quando risponde alle domande di Matteo Renzi che le chiede conto dell’andamento dei prezzi, da quello della benzina, al pane e i beni di prima necessità. Meloni alza la voce e parla di «un assit che non mi aspettavo, parlo volentieri di come abbiamo cambiato la situazione di questa nazione, è sotto l’occhio di tutti come sia cresciuta la fiducia di investitori e mercati, la promozione di 4 agenzie di rating che di solito non sono buone, il fatto che le famiglie comprino volentieri i titoli di stato, lo spred è ai minimi, la borsa cresce. Sono dati che dicono qualcosa in più rispetto alle valutazioni dell’opposizione». La premier non perde l’occasione di lanciare una battuta: «I prezzi della benzina non li facciamo noi ma i produttori, senatore Renzi. Ci aiuti lei con i suoi rapporti con bin Salman, visto che li ha». Renzi non si scompone e anzi ribatte: «Signora presidente è meraviglioso vederla cambiare in questo modo. Dall’opposizione ci parlava della voce del popolo, io ora le parlo del prezzo del pane e lei mi risponde con lo spread?». E a proposito dei rapporti con l’Arabia saudita: «Siamo qui per aiutarla, le ho mandato centinaia di sms che non hanno avuto risposta, sono disponibile ad aiutare anche in tema di prezzo del petrolio, non si faccia incantare da chi le sta intorno e la loda per qualunque cosa».

L’occupazione femminile

Il dibattito era partito con un messaggio bipartisan. «Il ricordo» di Giulia (Cecchettin) «non è oggetto del question time», ha detto la premier: «Ma ringrazio tutti i gruppi per l’approvazione della norma di contrasto alla violenza sulle donne. Esiste un terreno su cui siamo in grado di lavorare insieme e saremo sempre a disposizione per farlo». Meloni ha anche parlato di occupazione giovanile: «I risultati che abbiamo conseguito in tema di sostegno all’occupazione ci stanno dando ragione – spiega la premier – l’occupazione in Italia ha ripreso a crescere». Due scioperi generali e ogni anno. Abbiamo registrato molti record in ambito lavorativo: il tasso di occupazione, di occupazione femminile sia in numeri assoluti sia in percentuale, la crescita dei contratti stabili».

