Calcio Lecco: le multe dei giocatori andranno in beneficenza: a sostegno del don Guanella

Una decisione che arriva alla vigilia del 6 dicembre, ovvero S. Nicolò, il patrono di Lecco, famoso per le sue opere verso i bisognosi. La Calcio Lecco ha deciso di donare le multe che verranno comminate ai propri calciatori, durante la stagione in corso alla serie B, al fondo per la realizzazione di un “B&B” nella struttura dell’Istituto Don Guanella realtà che aiuta da anni i giovani in difficoltà. Non solo si terrà l’evento “200 anni in 2 con il Bluceleste nel cuore”, la serata con cena benefica per la realizzazione di una stanza nella struttura, a tinte blu e celesti, colori della squadra della Calcio Lecco. L’evento è in programma per Mercoledì 13 dicembre, dalle ore 20, nel salone di Casa Don Guanella di Lecco in Via Amendola, 57. In cabina di regia ci sarà proprio Casa Don Guanella, con il rettore Don Agostino Frasson, oltre a un gruppo di amici dell’Istituto “capitanato” da Pierluigi Marzorati bandiera del basket canturino e della nazionale di basket.

(foto Fb Lecco calcio)

