Andrea Giambruno vuole «fare causa a Mediaset» per i fuorionda di Striscia la notizia

Andrea Giambruno vuole fare causa a Mediaset. «Per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro». Nel mirino i fuorionda pubblicati da Striscia la notizia. E l’azienda che lo ha prima promosso alla conduzione e poi silurato, togliendogli il programma Diario del giorno. Non solo il ritorno in video a settembre 2024, quindi. Nei piani dell’ex compagno di Giorgia Meloni c’è anche l’idea di accusare la tv di Berlusconi. E per questo avrebbe già consultato un avvocato. Giambruno avrebbe detto tutto questo lunedì 4 dicembre durante un pranzo con un gruppo di amici all’Osteria del Sostegno a Roma. E, aggiunge oggi La Stampa, il suo avvocato gli avrebbe detto «che così vinciamo sicuro».

Diffamazione e violazione della privacy

Nei due fuorionda pubblicati dalla trasmissione di Antonio Ricci Giambruno prima parla dei suoi capelli e scherza con la giornalista Viviana Guglielmi. Poi fa proposte hard alle colleghe, parlando di tresche e di cose a tre. Il 20 ottobre la premier Giorgia Meloni ha annunciato sui social media la fine della relazione con il conduttore. Dicendo anche che le loro strade si erano «divise da tempo» e che quello era il momento di prenderne atto. Giambruno è stato segnalato anche all’Ordine dei Giornalisti. Mentre qualche giorno dopo ha raggiunto un accordo con Mediaset. Ora evidentemente vuole contestare proprio quell’accordo. Nei giorni precedenti aveva fatto sapere di sentirsi «vittima di una caccia all’uomo». Poi era sparito dal video, anche se nel frattempo aveva traslocato trovando casa vicino alla premier e tagliato i capelli.

La separazione e i gossip romani

La Stampa aggiunge anche altro a proposito della separazione con Meloni. Dicendo che gli amici non ci credono poi troppo: «Fidatevi, racconta chi li conosce e li ha frequentati per anni, non è finita come Totti e Ilary. Non tutti i finali infelici si assomigliano tra di loro». Mentre la sorella di Giorgia, Arianna, moglie di Francesco Lollobrigida, accusa i giornali di fare gossip. «Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua», aveva detto la premier in maniera piuttosto sibillina annunciando l’addio. Chissà a cosa si riferiva.

