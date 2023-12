No! Questo video non dimostra che il vaccino AstraZeneca è stato prodotto nel 2018

«Se il Covid-19 non si era diffuso prima del tardo 2019 e la malattia non era stata nemmeno chiamata con il nome Covid-19 fino all’11 febbraio 2020, come ha fatto AstraZeneca ad aver prodotto un vaccino contro il Covid-19 nel luglio del 2018?». Questo è quello che si chiede un video virale, che mostra un’immagine molto sfocata di una confezione di vaccino AstraZeneca contro il virus. Su di essa si distingue appena la data, indicata da una freccia, 2018.07.15, scritta secondo il formato AAAA.MM.GG. Tuttavia, l’immagine nel video è un fotomontaggio.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Il vaccino AstraZeneca Convid è stato prodotto nel 2018.

Il testo all’interno del video si interroga: «Se il Covid-19 non si era diffuso prima del tardo 2019 e la malattia non era stata nemmeno chiamata con il nome Covid-19 fino all’11 febbraio 2020, come ha fatto AstraZeneca ad aver prodotto un vaccino contro il Covid-19 nel luglio del 2018?».

Con una ricerca immagini inversa risaliamo a una versione a risoluzione più alta, dove la data si distingue in maniera migliore, sul sito Luogocomune, pubblicata il 14 ottobre 2021.

A luglio dello stesso anno il presunto scoop circolava già e Open se n’era occupato. Una versione in risoluzione ancor maggiore è tutt’ora reperibile su Ifunny.co.

Facendo uno zoom si nota chiaramente che la presunta data di fabbricazione appare molto più netta e scura rispetto al resto delle scritte della confezione. Inoltre, si nota un alone in cui la qualità è peggiore, con la data che appare su uno sfondo con una diversa tonalità di bianco: più calda e grigiastra rispetto al resto della scatola. Appare evidente, quindi, che la data è stata aggiunta in un secondo momento sulla foto.

Infatti, si trovano diversi esempi dell’immagine senza la presunta data di fabbricazione. Una direttamente sul sito Luogocomune.

Altra versione, in risoluzione molto migliore, si trova anche in un tweet del 15 novembre 2020.

Alla luce di questi elementi, tra tutti la qualità molto maggiore dell’immagine del 2020, si può affermare che la data del luglio 2018 è stata aggiunta tramite fotoritocco. L’immagine è quindi un fotomontaggio.

Conclusioni

Circola un’immagine di una confezione di vaccino AstraZeneca su cui appare la presunta data di fabbricazione del 15 luglio del 2018. La scritta ha un’intensità completamente diversa da tutte le altre sulla confezione. Si nota una un alone di una diversa tonalità di bianco intorno alla scritta. Le immagini con la presunta data sono tutte in bassa qualità. Mentre si trova la stessa foto, senza data, in alta qualità, di fine 2020. È evidente che si tratta di un fotomontaggio.

