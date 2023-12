Covid, impennata dei contagi in tutta Italia. Meloni: «Monitoriamo con preoccupazione» – I dati

Con i rigori dell’inverno arrivati e le festività che bussano alle porte, tornano a impennarsi i contagi Covid in Italia. Nell’ultimo bollettino settimanale del ministero della Salute tutti gli indicatori sono in crescita, nonostante l’impatto sugli ospedali resti sotto controllo. Nella settimana che va dal 30 novembre al 6 dicembre sono stati registrati 59.498 i nuovi casi positivi, in aumento del 14% rispetto ai sette giorni precedenti. Una situazione che ha catturato l’attenzione anche della premier Giorgia Meloni: «Io sono sempre preoccupata per tutto quello che può accadere e monitoriamo tutto quello che può accadere, Covid compreso», ha detto la presidente del Consiglio a margine di un evento ad Asti. Nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre sono stati 307 i decessi, con una variazione di +5,5% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di positività è del 20,9%, mentre nei sette giorni precedenti si era fermato al 18,8%. di +2,1% rispetto alla settimana precedente (18,8%). Quanto alla situazione negli ospedali, il tasso di occupazione in area medica è al 10,7%, quello in terapia intensiva è al 2,5%. «Gli indicatori sono in lieve crescita, sia per quanto riguarda il numero di nuovi positivi che per l’impatto sulle strutture ospedaliere che resta tuttavia sotto controllo e non determina condizioni di criticità», ha assicurato Francesco Vaia, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute.

Foto di copertina: ANSA/Paolo Salmoirago | Luminarie di Natale a Milano (20 dicembre 2022)

