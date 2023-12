Roma, turista milanese cade dalle scale mobili a Termini. Tre ore in attesa dell’ambulanza

I tempi si sono dilatati a causa dei pazienti di Tivoli smistati nelle strutture romane, già in sovraccarico per l’aumento dei casi Covid

Quasi tre ore di attesa per un’ambulanza. Stamane, intorno alle 11, un turista milanese è caduto su una scala mobile alla stazione Termini di Roma. L’uomo si è infortunato a una gamba e in suo soccorso sono intervenuti gli agenti della Polfer. Peccato però che ha atteso per ore il mezzo ed è stato trasportato, intorno solo alle 13.50, al policlinico Umberto I. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, per i codici di più bassa gravità i tempi di attesa per le ambulanze si dilatano. A pesare il sovraccarico sugli ospedali romani dei pazienti che erano ricoverati a Tivoli e l’aumento di casi di Covid e influenza, con ambulanze che restano bloccate nei pronto soccorso.

