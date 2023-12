Superbonus, Giorgetti blocca ogni speranza: nessuna proroga. Ma il ministro Ciriani ribatte: «Stiamo ancora discutendo, serve accortezza»

Il no lo ha imposto Giancarlo Giorgetti. Tre righe, scarne, dal ministero dell’Economia, per fermare l’ipotesi di una proroga del Superbonus. «Il ministero dell’Economia esclude (e smentisce) qualsiasi ipotesi di proroga del superbonus circolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa». Il messaggio però non è rivolto ai giornalisti, bensì ai colleghi di Forza Italia, che a cui l’ipotesi di allungamento della discussa misura del fu governo Conte non dispiace affatto. Repubblica, qualche giorno fa, aveva anticipato l’ipotesi forzista di allungarlo fino ad aprile e solo per i condomini che al 31 dicembre di quest’anno erano in grado di certificare un avanzamento dei lavori del 60%. Una strada più volte bocciata. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha predicato cautela dopo l’uscita del ministero dell’Economia: «Sul Superbonus stiamo ancora discutendo perché è una misura costata 130 miliardi, una vera voragine per i conti dello Stato. È un tema su cui ci si deve muovere con molta, molta accortezza, prima di scrivere una norma e di garantire che venga approvata dal Parlamento. Quindi bisogna fare riflessioni molto accurate, perché si tratta di misure che costano un sacco di soldi».

Barelli (Forza Italia): «Serve una proroga il governo ne tenga conto»

Anche Forza Italia precisa tramite il capogruppo alla Camera Paolo Barelli: «Va perseguito in modo duro chi ha abusato di questo strumento e addirittura ha truffato lo Stato. Ma al contempo FI ritiene che i cittadini e le aziende oneste che ora sono in difficoltà debbano poter avere una proroga, seppur contenuta, del Superbonus». Lo stop del Mef? «Io ritengo che il governo debba tenere in considerazione la necessità di cittadini, condomini e aziende oneste di poter completare le opere». Sembra che nel governo ancora non ci sia una linea chiara sul provvedimento che ha creato non poche difficoltà alle tasche dello Stato.

Cosa è successo prima della nota del Mef

Il messaggio del Mef arriva quando sulle agenzie compare un emendamento, presentato dal relatore della manovra Guido Liris (FdI). Prevede non una proroga ma «una Sal (stato di avanzamento lavori) straordinaria» al 31 dicembre. Non è oneroso e «fissa la possibilità di arrivare ai primi 10 giorni di gennaio 2024 con tutta la documentazione per salvaguardare l’agevolazione sui lavori fatti entro fine anno». Serve per Liris al «completamento dei lavori». L’iniziativa emersa la mattina del 12 dicembre non riguardava una proroga dei lavori, ma una dilazione del tempo per – fino al 10 gennaio – per documentare quanto realizzato fino all’ultimo giorno utile del 2023. Per i lavori rimanenti nel 2024 la detrazione resterebbe al 70%. «Il 110% rimane, dunque, “cristallizzato” al 2023, ma con il Sal straordinario si documenta una percentuale di lavori che non deve essere più il completamento al 100%, ma su quel 70-80-90% di avanzamento si applica il 110% e per la parte rimanente il 70% nel 2024», ha spiegato Liris all’Ansa.

Le reazioni dell’opposizione

«Il mattino ha l’oro in bocca nel Centrodestra. Ore 9.15: Forza Italia, mediante la deputata Mazzetti, ci dice che è pronta la proposta per una proroga di qualche mese del Superbonus 110% per i condomini. Ore 10.50: il senatore di FdI Liris, con rullo di tamburi, fa sapere al mondo che è allo studio un “Sal straordinario”. Ore 11.18: il Mef smentisce subito ogni bramosia dei parlamentari di Centrodestra su eventuali proroghe dell’agevolazione. Assistiamo in queste ore a un “tiro alla fune” interno alla maggioranza che ha del grottesco. Sullo sfondo restano migliaia di cantieri aperti e decine di migliaia di imprese edilizie che rischiano di finire gambe all’aria. Siamo alla farsa più oscena», ha dichiarato in una nota il vicecapogruppo M5s alla Camera Agostino Santillo. Su X il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd: «Dei quattro emendamenti annunciati dal governo, è ancora disperso quello sulle infrastrutture. Aleggia un emendamento dei relatori sul Superbonus, che il Mef avrebbe però stoppato. Un gran caos. La verità è che la legge di bilancio è pessima. Scritta sulla sabbia, di corto respiro, iniqua e inefficace. In una parola: indifendibile. La destra ne è consapevole e tenta di parlarne il meno possibile, riducendo al minimo anche la discussione parlamentare. Nel frattempo, litigano nelle segrete stanze per piantare qualche inutile bandierina. È uno spettacolo deprimente. Lontano anni luce dalla retorica grottesca del governo e della maggioranza».

Leggi anche: