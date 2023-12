Turchia, il presidente prende a pugni l’arbitro dopo il fischio finale: arrestato, campionato sospeso – Il video

In questo filmato tratto dalla partita tra Ankaragücü e Caykur Rizespor, match valido per la Super Lig turca, si vede il presidente del club padrone di casa, Faruk Koca, aggredire l’arbitro Halil Umut Meler. Un colpo in pieno viso per la giacchetta nera internazionale, che ha arbitrato spesso in Champions League. Poi addirittura una serie di calci prima di farsi trascinare via a forza. L’arbitro è finito in ospedale. La partita si è conclusa 1 a 1 con due espulsioni a testa. Il pareggio è arrivato al 96′, ultimo dei sette di recupero decretati dall’arbitro. Che poco prima aveva espulso un giocatore degli ospiti, ristabilendo la parità numerica. Faruk Koca è tra i fondatori del Partito del Libero Commercio, della Giustizia e dello Sviluppo in Turchia (Akp), che ha la maggioranza in Parlamento dal 2002. Il suo leader, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha parlato dopo il linciaggio: «Condanno l’attacco all’arbitro Halil Umut Meler. Non permetteremo mai che la violenza interferisca nello sport turco».

L’Akp ha avviato la procedura di sospensione dell’iscritto, che è stato anche parlamentare nel 2002 e nel 2007. Koca è sposato e padre di quattro figli. Halil Umut Meler ha già diretto tre partite di Champions League quest’anno, tra cui Lazio-Celtic Glasgow, ma anche il Benfica e il Real Madrid. La Federazione calcistica della Turchia (Tff) ha annunciato la sospensione del campionato dopo l’episodio. Il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha annunciato che tre uomini sono stati arrestati. Tra questi il presidente dell’Ankaragücü. Le partite del campionato sono state «rinviate a tempo indeterminato». L’associazione degli arbitri turchi ha auspicato che i responsabili del calcio e della giustizia del paese prendano tutte le misure penali necessarie. Il club si è scusato con i tifosi per l’incidente.

