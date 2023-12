Sanremo 2024, lo sfogo di Al Bano: «Amadeus ha bocciato la mia canzone sull’ospedale Spallanzani scritta con il professore Vaia»

Per il Festival di Sanremo 2024 il conduttore e direttore artistico Amadeus ha bocciato la canzone di Al Bano, scritta con il professore Francesco Vaia, ex direttore generale dello Spallanzani e attuale direttore generale della prevenzione del ministero della Salute. Era una canzone dedicata proprio all’ospedale romano e alla lotta dei medici e sanitari durante la pandemia da Covid. La bocciatura è stata raccontata dall’artista stesso a “Un giorno da pecora”, la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1. «Amadeus non mi ha voluto in gara senza neppure ascoltare la canzone», ha dichiarato il cantante. «Avevo già scritto una canzone per il San Raffaele di Milano, un brano dal titolo “Angelo Raffaele”. Quindi, insieme ad Alterisio Paoletti, Fabrizio Belincioni e il professore Francesco Vaia abbiamo scritto “Ci devi credere” per lo Spallanzani», ha spiegato Al Bano. Ma il titolo propiziatorio non è bastato a convincere Ama. Così il sogno di Vaia e dell’artista pugliese si è infranto ancora prima di cominciare.

Leggi anche: