Beppe Grillo è tornato a casa, le prime parole dopo il ricovero: «Un piccolo grande soccorso pieno di umanità»

Beppe Grillo commenta per la prima volta la sua disavventura all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dove è stato ricoverato dalla scorsa domenica dopo aver accusato un malore. Arrivato al pronto soccorso, il fondatore del M5s è stato sottoposto a una serie di accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero state preoccupanti sin da subito, ma i medici avevano preferito trattenerlo per qualche giorno di ricovero, così da svolgere una serie di controlli. Sui social Grillo ha quindi voluto ringraziare tutte le persone che nella lunga settimana trascorsa in ospedale gli sono state vicine. Con un post intitolato «Un piccolo grande soccorso pieno di umanità», Grillo ha ringraziato «di cuore» tutti i medici, infermieri e il personale dell’ospedale di Cecina. La dedica poi è andata «anche a Mario, che mi entrava in camera di notte. E a Nino, che faceva suonare tutti gli allarmi». Alla fine del post, il fondatore del M5s mette per una volta si lascia andare e scrive: «Vi voglio bene, Buon Natale».

