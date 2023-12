Miss Francia 2024 criticata sui social: «Troppo magra e capelli corti, non ci rappresenta»

Se Miss Zimbabwe è «troppo bianca», Miss Francia è invece «troppo magra e ha i capelli corti». Anche a Parigi la vittoria nella competizione di bellezza di Ève Gilles, 20 anni, studentessa universitaria di matematica e informatica, ha dato vita a un acceso dibattito social. Gli utenti si scagliano contro la neo-eletta miss perché non rappresenterebbe quella che definiscono «la bellezza francese». Oltre al look «troppo androgino», al taglio di capelli «corto» e alla «mancanza di forme», Gilles è stata criticata anche per aver difeso i diritti delle persone di apparire come vogliono. «Nessuno dovrebbe dirvi chi siete. Vorrei dimostrare che la competizione si sta evolvendo e anche la società, che la rappresentazione delle donne è diversa. Secondo me il valore della bellezza non si riduce al taglio di capelli o alle forme che abbiamo. La corona si regge molto bene anche sui miei capelli corti», ha detto la 20enne, bollata dagli stessi utenti «paladina della cultura woke». «Capelli corti, nessuna curva, e discorso da vittima», uno dei commenti su X. «Ancora una volta Miss Francia promuove tutto ciò che è fondamentalmente contrario alla bellezza femminile», dice un altro. La vicenda ha assunto inoltre risvolti politici: le deputate verdi Sandrinne Rousseau e Karima Delli hanno preso le difese della giovane. «Dunque, in Francia, nel 2023, misuriamo il progresso del rispetto delle donne in base alla lunghezza dei loro capelli?», ha scritto Rousseau su X. Anche il segretario nazionale del partito comunista Fabien Roussel ha fatto sapere di sostenere Gilles «che già soffre la violenza di una società che non accetta che le donne si definiscano in tutta la loro diversità».

