Saviano risponde a Giorgia Meloni: «Io arricchito con la camorra? Lo sa che prima di lei questo lo dicono boss e affiliati?» – Il video

«Ho visto che Giorgia Meloni mi ha mandato i suoi auguri ad Atreju, povero Atreju usato… Quello che lei ha raccontato…, ogni anno mi cita e ogni anno ha necessità di trovare, nel deserto di quello che non fa, un bersaglio contro cui riversare la rabbia della sua banda, il suo gruppo politico». Ad affermarlo è Roberto Saviano in un video pubblicato sui social. Fa «il suo augurio, perché così l’ho preso come un augurio di Natale, in realtà arriva in ritardo perché ‘scrivere per arricchirsi, scrivere di mafia per arricchirsi’ oppure le ‘serie che innescano la diffusione del male mentre il bene non viene raccontato‘, è un vecchio adagio sono 30-40 anni che vien detto. Prima sono stati accusati i neorealisti, poi sono parole stesse delle organizzazioni criminali, Michele Greco in persona dirà che era tutta colpa del padrino. Puzo fu accusato di essersi occupato della mafia italo-americana per arricchire. È una declinazione tipica dell’omertà. Zitto! Perché se ne parli stai diffondendo il male, sei complice. È un modo furbesco per invitare al silenzio. E questo da sempre fa il presidente del consiglio Meloni».

Ma lo sa #Meloni che chi scrive di #camorra vive sapendo che ci sono dilettanti dell’antimafia pronti ad accusarlo di aver diffuso il male per il solo fatto di averlo nominato? Lo sa Meloni che l’espressione: “Si è arricchito con la camorra” l’hanno pronunciata prima di lei boss… pic.twitter.com/0jfHoaIgtG

— Roberto Saviano (@robertosaviano) December 18, 2023

