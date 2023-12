Il Natale «tristissimo» di Carlo Calenda: «Mi hanno operato, non posso mangiare niente»

«Mi sono dovuto fare una operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, non sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia»: lo ha fatto sapere il leader di Azione Carlo Calenda durante un intervento a Rtl 102.5. Calenda ha anche detto che «bisogna chiudere la stagione del bipolarismo, votare una proposta repubblicana come Azione che pensa che la competenza sia un valore assoluto e obbligare il centrodestra e il centrosinistra ad una agenda pragmatica, senza mance come il superbonus, che metta mano ai fondamentali dell’Italia». E sulla norma sulle ordinanze e le intercettazioni ha parlato di «un provvedimento giusto. Non si possono dare in pasto prima del processo impossibili imputati con intercettazioni alla stampa. Vi ricordate cosa è successo alla Guidi? La vita personale distrutta, mai processata. È un principio di civiltà».

Leggi anche: