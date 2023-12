Gaza, Israele propone ad Hamas una settimana di tregua dai combattimenti in cambio di 40 ostaggi

Dopo i tentativi falliti nelle ultime settimane, Israele avrebbe proposto ad Hamas una nuova tregua di una settimana in cambio della liberazione di 40 ostaggi. Secondo l’analista della Cnn Barak Ravid, che cita due funzionari israeliani e un’altra fonte autorevole, la proposta sarebbe pervenuta ai leader del gruppo palestinese attraverso gli emissari del Qatar. Israele avrebbe messo sul tavolo una pausa dai combattimenti nella Striscia di Gaza, con l’obiettivo di ottenere la liberazione di donne, persone anziane e altri ostaggi che necessitano di cure urgenti. «Penso sia prematuro dire se abbiamo o meno un accordo perché finora Hamas li ha rifiutati», ha detto alla Cnn l’ambasciatore israeliano presso gli Stati Uniti Michael Herzog, «speravano in un cessate il fuoco permanente, ma spero che sotto la pressione delle operazioni di terra, più la pressione del Qatar, accetteranno di fare un accordo, ma è prematuro in questa fase». Ieri, martedì 19 dicembre, il presidente israeliano Isaac Herzog aveva anticipato che il Paese «è pronto a un’altra pausa umanitaria e ad altri aiuti», che possano sbloccare il rilascio di altri ostaggi. Intanto alle Nazioni Unite è slittato per due giorni consecutivi il voto sulla risoluzione per un cessate il fuoco nella Striscia. I negoziati proseguono per trovare un accordo sul testo, soprattutto coinvolgendo gli Stati Uniti che finora hanno sempre opposto il veto. L’amministrazione Biden negli ultimi giorni sta pressando il governo Netanyahu affinché riduca le operazioni militari sul territorio palestinese, idealmente entro la fine dell’anno.

