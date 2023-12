Ue, via libera al nuovo Patto di Stabilità: anche l’Italia scioglie le riserve e dà l’ok all’intesa franco-tedesca

I Paesi membri dell’Ue hanno raggiunto l’intesa sul nuovo Patto di stabilità. È il risultato di una lunga maratona negoziale condotta negli scorsi mesi dalla presidenza spagnola del Consiglio, conclusasi oggi con una riunione in videoconferenza dei ministri dell’Economia dei 27. Anche l’Italia, che fino all’ultimo ha mantenuto forti riserve sull’accordo spinto soprattutto dall’asse Francia-Germania, avrebbe infine dato dunque il suo assenso, in «spirito di compromesso», hanno fatto sapere fonti vicine al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Si attende ora di conoscere i contorni esatti del nuovo quadro di governance economica che regolerà il coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi Ue, dopo che il vecchio Patto era stato sospeso e di fatto mandato in archivio dall’esplosione della pandemia del 2020. La presidenza spagnola, per il momento, ha confermato l’accordo, parlando di un altro «risultato storico» ottenuto nel semestre, con il quale i Paesi Ue hanno infine concordato l’adozione di un nuovo quadro di regole «realistico, equilibrato e adatte alle sfide presenti e future».

pic.twitter.com/NeHAZw9RFx

— Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) December 20, 2023

Leggi anche: