No! Questo video non mostra un salvataggio di bambini tenuti prigionieri in basi sotterranee. La teoria QAnon

Circola un video che mostrerebbe, secondo le condivisioni social, un’operazione di salvataggio di bambini da delle fantomatiche basi sotterranee da parte delle forze statunitensi e di una fantomatica “Star Alliance”. I soldati trasporterebbero i bambini sulla schiena dentro un elicottero, mentre davanti a quest’ultimo comparirebbe una “NAVE STELLARE”. Si tratta di una delle classiche bufale delle teorie diffuse dalla setta complottista QAnon, i cui membri sono convinti dell’esistenza di basi sotterranee nel mondo dove ricaverebbero dai bambini il fantomatico Adrenocromo (ne parliamo qui e qui).

Per chi ha fretta

Il video non è affatto sconosciuto e contrariamente a quanto affermano i QAnon la fonte e il luogo sono noti.

La clip venne girata nel 2012 in Afghanistan e mostra un’operazione delle forze armate in condizioni difficili.

Il video riprende un elicottero in volo sul bordo di un precipizio mentre carica i soldati. Nello sfondo non si vede una fantomatica “nave spaziale”, ma il terreno sottostante al precipizio.

Analisi

Ecco il testo che circola online associato al video:

Questo video mostra la collaborazione delle forze statunitensi e della Star Alliance nel salvataggio di milioni di bambini nelle basi sotterranee di tutto il pianeta. Puoi vedere i soldati che trasportano i bambini salvati sulle loro spalle, e dietro l’elicottero passare una delle NAVI STELLARI che stanno aiutando in questi compiti di salvataggio…. Gli zaini che portano sono speciali per trasportarli dai tunnel alla superficie, tenendo conto che questi bambini sono nati lì (sottoterra) e NON conoscono la luce del sole o l’aria naturale, e molti di loro sono morti semplicemente uscendo in superficie. Non chiedetevi quale sia la fonte o il luogo perché è sconosciuto, questo dipende da ogni individuo, che ha la capacità di discernere cosa è vero e cosa non lo è. QUESTO È UN ARGOMENTO SERIO, NON SCHERZIAMO E NON È UN COMPLETO.

Il testo e il video provengono da un canale Telegram QAnon chiamato “QAnon Dig“. Ecco il post del 14 dicembre 2023:

Video del 2012 in Afghanistan

La fonte del video non è per niente sconosciuta, come affermano nel post social. Secondo un articolo del 6 febbraio 2019, pubblicato dal sito Thedrive.com, venne girato nel 2012 in Afghanistan, senza alcuna connessione con teorie di complotto o operazioni segrete.

L’articolo tratta delle capacità di azione del Boeing CH-47 Chinook, modello di elicottero in uso dalle forze americane capace di operare in situazioni molto difficili come quelle presenti nel video. Il mezzo carica i soldati tenendosi in volo sull’orlo di un precipizio. Quello che i credenti della teoria QAnon scambiano per una “nave spaziale” è in realtà il terreno sottostante al precipizio. Su Thedrive.com definisce questa manovra “atterraggio di punta”.

Ecco un video che mostra questo genere di operazioni sull’orlo di un precipizio:

Conclusioni

Il video non mostra affatto un salvataggio di bambini da fantomatiche basi sotterranee. Contrariamente a quanto sostengono i complottisti della setta QAnon, l’origine della clip è nota e riguarda un’operazione del 2012 in Afghanistan che non ha nulla a che fare con dei bambini.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: