«Attenti, è pericoloso!», Caterina Caselli contro l’albero di Natale in Galleria a Milano: come si è fratturata l’omero – Il video

Con il braccio destro immobilizzato e distesa sul letto, Caterina Caselli racconta la sua disavventura in Galleria del Corso a Milano, dove dice di essersi rotta l’omero dopo essere «inciampata guardando l’albero». La cantante e produttrice discografica non nasconde un po’ di rabbia, visto che sarà costretta a indossare quella «camicia di forza per un mese». E lancia un avviso per tutti quelli che si troveranno a passare in quello stesso punto: «Fate attenzione: mentre ero per terra che aspettavo l’ambulanza, un sacco di altre persone inciampavano, quindi attenti che può essere pericoloso». Secondo il racconto di Caselli, qualcuno deve aver allestito quell’albero senza badare troppo alla sicurezza di chi passa. «Sulla destra cdi sono dei tubi per illuminare l’albero e sono coperti da una specie di montagnetta scusa, c’è anche una striscia quasi invisibile gialla». Sui social da alcuni giorni circolano video di persone che cadono, dopo essere inciampate nei cadi dell’albero di Natale in un’altra galleria di Milano, la Vittorio Emanuele.

