Terremoto nel calcio, la Corte Ue condanna l’Uefa: «Abuso di posizione dominante». La SuperLega: «Il monopolio è finito, ora club e tifosi ci seguano»

La SuperLega, il progetto di competizione alternativa tra club di punta del calcio europeo, non è morta. Potrebbe a sorpresa rinascere dalle ceneri. La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha sancito infatti oggi 21 dicembre che l’Uefa ha abusato della sua posizione dominante sull’organizzazione delle competizioni di calcio in Europa. «Le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la SuperLega, violano il diritto dell’Unione», scrivono i giudici nella sentenza. Ora si apre la strada a possibili nuove proposte alternative ai tornei “ufficiali” Uefa. Un duro colpo a quello che fin qui è stato il suo monopolio del calcio europeo, un assist insperato a club come Juventus, Barcellona e Real Madrid, che da tempo pianificano dietro le quinte progetti alternativi alla Champions League. Non a caso, già a pochi minuti dalla sentenza sono arrivati i primi “bellicosi” proclami di A22, l’associazione di club che ha raccolto l’eredità della SuperLega e portato il ricorso davanti ai giudici spagnoli, che l’hanno poi deferito alla Corte Ue. «Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è LIBERO. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro», esulta il leader degli “scissionisti” Bernd Reichart. In una serie di tweet pubblicati in diverse lingue, l’Ad di A22 anticipa la ricetta che ora il gruppo di club si prepara a riproporre, rilanciando la competizione alternativa: «Per i tifosi: Proponiamo la visione gratuita di tutte le partite della SuperLega. Per i club: le entrate e le spese di solidarietà saranno garantite».

Cosa dice la sentenza

Dalla Corte di Lussemburgo arriva però a stretto giro un chiarimento sull’impatto della sentenza. La condanna di Uefa e Fifa «non significa che una competizione come il progetto della SuperLega debba necessariamente essere approvata», si precisa, considerato che nella sentenza non v’è alcuna pronuncia sull’iniziativa specifica. Si stabilisce però chiaramente come le norme della Fifa e della Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni di calcio per club sono «contrarie al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi» e che i poteri delle due federazioni non sono soggetti a un quadro normativo «trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato».

