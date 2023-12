Adesso è Natale: Mariah Carey arriva alla Casa Bianca. L’incontro con Joe Biden: «Sono un tuo fan!» – Il video

La regina del Natale ha incontrato il presidente degli Stati Uniti: in un video diventato presto virale, è stato catturato il momento in cui Mariah Carey arriva in visita da Joe Biden. «Sono un tuo fan!», la accoglie lui. Per sentirsi ribattere: «No, io sono tua fan!». Dopo i convenevoli iniziali, inizia la musica, il grande successo che ha reso Carey un’icona delle festività invernali: All i want for christmas is you. La clip è stata pubblicata sui profili ufficiali di Biden, con un breve commento che annuncia: «It’s time». Il siparietto si conclude con la pop star che aggiunge una decorazione all’albero della Casa Bianca, e commenta soddisfatta: «Adesso è perfetto».

