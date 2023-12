Venduti vecchi pandori Ferragni-Balocco anche a 120 euro: pioggia di offerte gadget su E-bay, Fb e Subito.it a cifre stellari

Il più fortunato è stato Mauro, di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena. Aveva in casa un Pandoro Balocco griffato da Chiara Ferragni e visto il clamore mediatico di questi ultimi giorni l’ha messo in vendita sul sito specializzato Subito.it e nel giro di poche ore ha trovato un acquirente a 120 euro. Sullo stesso sito di e-commerce Mattia di Colleferro in provincia di Roma è riuscito a piazzare un pandoro dello scandalo a 70 euro e Nicola Orlandini di Lucca è riuscito a venderlo a poco meno: 65 euro già incassati con transazione registrata.

C’è chi la spara: 15 mila euro per un «prototipo rosa»

La prima cosa che salta all’occhio è che tanti consumatori che hanno comprato il pandoro con la polverina rosa nelle feste del 2022 l’hanno mantenuto intonso nella dispensa. E ora spolveratolo un po’ stanno provando a venderlo su E-bay, Facebook Marketplace, Subito.it e su tutti i siti specializzati. Postano il book fotografico del prodotto intonso e la traghetta in bella mostra con la dichiarazione di beneficenza verso l’ospedale Regina Margherita di Torino. E poi sparano la loro cifra, qualcuno oltre ogni limite. I più esagerati su Facebook, che sembrano in cerca di un pizzico di pubblicità. Da Padova si chiedono 15 mila euro per un prototipo, aggiungendo: «No sognatori». Da Calenzano in Toscana annuncio: «Vendo Pandoro di Chiara Ferragni come nuovo. No perdi tempo». E si chiedono mille euro. Sullo stesso sito ci sono offerte più realistiche. Si chiedono 300 euro per un pandoro Ferragni «mai aperto». Ma da Montecatini c’è già un saldo proposto, dopo qualche giorno di vana attesa: il prezzo è sceso dalle originarie 200 a 100 euro. Anche su E-bay c’è una pioggia di offerte, a qualsiasi prezzo. Chi pensa di portare a casa l’affare con 30-40 euro, chi arriva fino a 500 euro.

In vendita anche i gadget delle uova di Pasqua dell’influencer

Del dolce più mediatico che ci sia non si butta però via nulla. Così è in vendita qualsiasi gadget vi fosse in qualche modo collegato. Come per le uova di Pasqua di un anno prima. Ovetti e ovoni non ci sono più, sciolti dal calore delle tre estati che abbiamo alle spalle. Ma qualcuno ha mantenuto le sorprese e anche parti della confezione, e prova a piazzarle ora che il mercato sembra caldo. Un rotolo di nastro griffato che confezionava il famoso pandoro è in vendita su E-bay per 500 euro. Per 70 euro si può conquistare la sorpresa di uno delle altrettanto celebri uova di Pasqua: un pettine con l’occhio di Chiara Ferragni «da collezione».

E c’è chi lancia il nuovo profumo «Lacrime di Chiara»

Sempre con le uova, per chi volesse risparmiare, con soli 8 euro si può conquistare una carta memory della Ferragni-cartone animato contenuta insieme alle sorprese, e allo stesso prezzo la fascetta-collarino che era in cima alla confezione pasquale. Con 9 euro, più 5 di spedizione, si può ottenere una bustina di zucchero a velo rosato che accompagnava il pandoro Balocco 2022. Ma c’è pure chi ha costruito un business sul business, mettendoci un po’ di ironia. A 22 euro è in vendita una bottiglietta di profumo con la Ferragni-cartone seduta triste sulla spiaggia. Si chiama «Le lacrime di Chiara», e il venditore ha scritto sotto: «Asta di Vera beneficenza». Ci sono già 32 offerte di acquisto. Probabilmente non altrettante boccette: si farà davvero l’asta.

