Disastro alla cena natalizia di Airbus, oltre 700 dipendenti intossicati: i sospetti sul menu

La cena natalizia aziendale di quest'anno del gruppo Airbus è stata un totale disastro. Almeno per oltre 700 dipendenti francesi, in preda a dolori addominali, vomito e diarrea dopo aver partecipato all'evento della sede di Montoir-de-Bretagne, in Bretagna, lo scorso 14 dicembre. Sul caso indaga l'azienda sanitaria regionale di Loire-Atlantique, che dovrà ora chiarire che cosa ha scatenato quell'ondata di intossicazioni. E perché poi solo su quei 700 dipendenti, su 2.600 partecipanti alla serata. Per il momento, come riporta Le Figaro, l'azienda sanitaria ipotizza un «sospetto di infezione tossica». Ma che cosa abbia potuto scatenare tutti quei malori, al momento resta un mistero.

L’indagine

Nei giorni scorsi gli ispettori sanitari hanno visitato la sede in Bretagna di Airbus, dove si è svolta la cena. Dal ristorante aziendale sono stati prelevati dei campioni, che saranno analizzati. I risultati però non arriveranno prima della prossima settimana, secondo l’azienda sanitaria. A Ouest-France, alcuni dipendenti rimasti intossicati dicono di essere stati male per diversi giorni dopo la cena: mal di testa, vomito, coliche, diarrea… Tutti sintomi che hanno costretto a casa centinaia di dipendenti di Airbus, con interi settori costretti a chiudere a lungo: «Nessuno ne è scampato», dice uno dei lavoratori.

I sospetti sul menu

Ma cosa ha provato tutte quelle intossicazioni? Stando a quanto ricostruito finora dai media francesi, nel menu non c’erano ostriche o comunque crostacei crudi. Sui social tra i dipendenti di Airbus che hanno partecipato alla cena, qualcuno punta il dito contro i formaggi. In particolare il Rocamadour, formaggio a pasta molle che abbondava sulle tavole della serata. Altri invece sostengono che sia stata tutta colpa del virus stagionale dell’influenza, che spesso provoca anche gastroenteriti.

