Juventus, nuova indagine della Procura di Roma: aperto un fascicolo sul bilancio 2022

Finiranno in un nuovo fascicolo di indagine i documenti sul bilancio del 2022 richiesti il 6 dicembre scorso dalla Procura di Roma alla Juventus. Si tratta del rendiconto approvato nel dicembre 2022 dopo le dimissioni di Andrea Agnelli. Era stata la società bianconera a comunicare in una nota la richiesta dei magistrati: «Abbiamo appreso che presso la Procura di Roma pendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all’art. 2622 cod. civ. – false comunicazioni sociali – in ordine al bilancio al 30 giugno 2022. La società non risulta indagata». Il 22 dicembre, la Juventus ha ricevuto sempre dalla Procura di Roma la notifica di chiusura delle indagini preliminari sugli atti trasmessi dalla Procura di Torino, dichiarata incompetente dalla Cassazione il 6 settembre, su richiesta dei bianconeri. Le indagini riguardano i bilanci 2019, 2020 e 2021 e sono relative alle «cosiddette operazioni di “scambio” di diritti alle prestazioni sportive di calciatori (cosiddette “operazioni incrociate“) e agli accordi di riduzione e ai successivi accordi di integrazione dei compensi del personale tesserato conclusi negli esercizi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (cosiddette “manovre stipendi“) nonché ai cosiddetti “accordi di recompra” attinenti a talune operazioni di calciomercato», spiegava sempre la società bianconera.

Leggi anche: