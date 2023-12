La 32enne incinta col doppio utero ha partorito due gemelle: le bimbe nate in due giorni diversi

Una donna di 32 anni residente in Alabama, nel Sud degli Stati Uniti, è nata con due uteri, è rimasta incinta in entrambi e ha partorito due gemelle in giorni diversi. Si chiama Kelsey Hatcher e da mesi documenta la sua incredibile storia da un apposito account Instagram. Il primo contenuto risale allo scorso giugno, con la donna che scrive: «Io e mio marito abbiamo scoperto che avremmo avuto dei gemelli. Un miracolo piuttosto grande di per sé, ma c’è stato un colpo di scena, ovviamente!». Il colpo di scena a cui si riferisce la 32enne americana riguarda proprio il fatto di avere l’utero didelfico sin dalla nascita e di essere rimasta incinta in entrambi. Secondo i medici, questa condizione – che colpisce lo 0,3% delle donne – avrebbe reso molto difficile per Hatcher rimanere incinta. E invece è proprio quello che è successo. «Statisticamente, è una probabilità di uno su 50 milioni», scrive la donna sul suo profilo Instagram.

I medici avevano previsto il parto per le due gemelline il giorno di Natale, ma la gravidanza si è conclusa con qualche giorno di anticipo. «I nostri bambini miracolosi sono nati», scrive Kelsey Hatcher nel suo ultimo post. La prima bimba, di nome Roxi Layla, è nata martedì 19 dicembre, mentre la sorellina Rebel Laken è venuta alla luce mercoledì 20. La madre e le due figlie sono state dimesse dall’ospedale, con Hatcher che ha promesso di condividere i dettagli sul parto in futuro. «Non vedo l’ora di condividere con voi tutta la storia della nascita! Mentre siamo tutti a casa ora, ci prenderemo tutto il tempo per riprenderci e goderci le vacanze!», scrive la 32enne. L’ultimo caso di doppia gravidanza in due diversi uteri è stato documentato in Bangladesh nel 2019, quando Arifa Sultana – allora 20enne – diede alla luce due gemelli a 26 giorni di distanza.

