Fedez, il filmato con il cane e il frisbee per rompere il silenzio social: «Sto apprezzando l’impegno, amore» – Il video

Fedez torna a pubblicare sui social media dopo la bufera che ha colpito la moglie Chiara Ferragni. Rompendo un silenzio che durava da una settimana – a parte i post sul suo podcast – il rapper ha mostrato un video in cui lancia un frisbee griffato Prada alla sua cagna Paloma. Ma l’animale non sembra poi così ricettivo nei confronti del gioco: prima si limita ad osservare il lancio e poi si gira con aria interrogativa. Poi parte per il secondo lancio, ma lascia il frisbee a terra. Il terzo tentativo vede Paloma in difficoltà nel tirare su il frisbee e Fedez commenta: «Sì, in effetti non so perché lanciano i frisbee ai cani visto che non avete il pollice opponibile ed è molto difficile sollevarlo. Ma sto apprezzando l’impegno, amore».

Leggi anche: