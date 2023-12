Il commovente video di Natale dell’Atletico Madrid

Il video di Natale dell’Atletico Madrid commuove la Spagna. I Colchoneros hanno voluto fare gli auguri ai tifosi su X con una clip in cui un tassista tifoso dell’Atletico aiuta un supporter anziano del Real Madrid. Il tassista incontra l’anziano che si è perso per strada e si offre di accompagnarlo. In auto lui comincia a parlare di Alfredo Di Stefano, il leggendario calciatore argentino che fece la fortuna dei blancos tra il 1953 e il 1964, vincendo cinque coppe dei campioni consecutive. E l’altro gli conferma che sì, era il migliore dtutta. Dopo la chiacchierata sulla Saeta Rubia il tassista riporta l’anziano a casa, dove la figlia che lo stava aspettando lo abbraccia e lo bacia. E il tassista quando torna in auto rimette sullo specchietto il gagliardetto dell’Atletico. Lo spot si conclude con la frase: «Più in alto dell’Atletico ci sono i valori dell’Atletico».

