«Superga, il Monviso e la luna»: lo scatto del fotografo torinese premiato dalla Nasa

La Nasa e la Michigan Technological University (Mtu) hanno premiato il fotografo Valerio Minato per uno scatto che ritrae la basilica di Superga, la piramide del Monviso e la Luna crescente al tramonto. «Il regalo più bello, una gioia immensa», ha scritto Minato sulla sua pagina Facebook. L’immagine è intitolata “Cathedral, Mountain, Moon”. Il sito della Nasa spiega che «scatti singoli come questo richiedono pianificazione. Il primo passo è realizzare che un tale sorprendente triplo allineamento si può verificare. Il secondo è trovare il luogo migliore per fotografarlo. Ma è il terzo, essere esattamente al momento giusto, con il cielo sereno, che è il più difficile». Lo scatto risale al15 dicembre alle 18:52.

