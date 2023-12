Il ritratto famigliare dei Trump sotto l’albero di Natale a Mar-a-Lago: ma dov’è Melania?

Figli, coniugi, nipoti. Tutti intorno a un Donald Trump sorridente per il consueto servizio fotografico sotto l’albero di Mar-a-Lago in Florida. Tutti, tranne una: Melania Trump. I media d’oltreoceano non si sono fatti sfuggire l’assenza della First Lady al ritrovo famigliare in occasione delle vacanze di Natale. Gli scatti, pubblicati sui canali Instagram dalla compagna di Trump jr, Kimberly Guilfoyle, ritraggono la famiglia (quasi) al completo: i 4 figli avuti dalle mogli Ivana, Marla e Melania – Donald Jr., Ivanka, Tiffany e Barron (Eric e sua moglie non sono invece presenti nelle fotografie), i compagni/coniugi di questi ultimi e i rispettivi figli. Anche il padre di Melania, Viktor Knavs, è incluso nel ritratto famigliare. Non è ancora chiara la motivazione della sua assenza, lo staff di Trump – scrive il New York Post – non ha risposto a una richiesta di commento. Page Six ha riferito che Melania, nonostante l’assenza il giorno di Natale, sarebbe pronta a intensificare le sue apparizioni pubbliche a sostegno della candidatura del marito alla corsa presidenziale del 2024. Successivamente Fox News, citando alcune fonti vicine alla famiglia, ha fatto sapere che l’ex First Lady ha trascorso il Natale accanto alla «madre malata», sottolineando come la donna sia «molto devota» alla famiglia.

Storia Instagram di Kimberly Guilfoyle, compagna di Donald Trump Jr

