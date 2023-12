Milleproroghe, tasse dimezzate agli sportivi per altri due mesi. E la Serie A accelera sul calciomercato di gennaio

Ci sono anche le tasse dimezzate agli sportivi tra i provvedimenti in scadenza a fine anno che il governo intende posticipare con il decreto Milleproroghe, che approda oggi – giovedì 28 dicembre – in Consiglio dei ministri. Le ultime bozze del provvedimento contengono infatti una mini proroga del cosiddetto Decreto Crescita, approvato nel 2020 con l’obiettivo di incentivare il rientro dei cervelli in Italia grazie a un regime fiscale agevolato. Il provvedimento ha consentito alle società sportive in regola con Fisco e Inps di beneficiare del taglio del 50% della base imponibile Irpef sui redditi percepiti dai calciatori. È anche grazie a questo regime fiscale vantaggioso che alcuni club italiani hanno potuto acquistare dall’estero calciatori dagli stipendi d’oro, a partire da Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.

La mini proroga

Il Decreto Crescita è stato approvato nel 2020 e la sua scadenza è fissata per il 31 dicembre prossimo. I club di Serie A, capeggiati dal patron della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito, hanno dato battaglia in parlamento per ottenere una proroga del regime fiscale. In un primo momento, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha respinto la richiesta al mittente, ma alla fine le federazioni sportive sono riuscite a ottenere dal governo una mini proroga. La scadenza delle tasse dimezzate agli sportivi è stata posticipata infatti dal 1° gennaio al 29 febbraio 2024. Una finestra temporale di due mesi, che la Federcalcio e la Lega Serie A sperano di poter allungare ulteriormente.

Il calciomercato invernale

La proroga dell’agevolazione sugli stipendi dei calciatori ha già infiammato la sessione di calciomercato invernale, che si aprirà il 1° gennaio e si chiuderà il 31 dello stesso mese. I club italiani stanno accelerando per accaparrarsi i propri pupilli, così da approfittare di un regime fiscale che a giugno potrebbe già essere un lontano ricordo. L’Inter di Simone Inzaghi sta cercando di chiudere le trattative con il Bruges per il centrocampista canadese Tajon Buchanan, mentre la Juventus spinge per il difensore del Lilla Tiago Dialò. Movimenti anche in casa Milan, alle prese con un discreto numero di infortunati, che sta cercando di mettere le mani su Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda.

