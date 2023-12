Bari, Laura Pausini duetta con un sacerdote (fan) sulle canzoni della messa – Il video

Una performance inedita, sicuramente insolita. Quella che è andata in scena ieri, venerdì 29 dicembre, nella prima data del del World tour al Palaflorio di Bari. Laura Pausini nota un cartello in platea con la scritta «Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu» e invita l’autore della gigantografia a salire sul palco. Si tratta di un sacerdote (sfegatato fan): don Piero, parroco di Bisceglie. Dopo aver mostrato alla cantante romagnola lo striscione, i due si sono esibiti sulle note di una nota canzone religiosa dal titolo Servo per amore, coinvolgendo tutto il pubblico del palazzetto dello sport del capoluogo pugliese. L’esibizione si è poi conclusa con la benedizione di don Piero, che ha posato una mano sulla fronte di Laura Pausini. «A Bari – afferma su Instagram – succede anche questo».

