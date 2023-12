Chiara Ferragni riappare sui social, il finto Capodanno in casa con Fedez e i figli: come si mostra dopo le polemiche – Il video

A poche ore dal Capodanno 2024, Chiara Ferragni è ricomparsa sui social dopo giorni di silenzio e sostanziale assenza. In un video diffuso dal marito Fedez, l’influencer indossa un abito rosso. Con lei ci sono pochi parenti e selezionatissimi amici. E soprattutto i figli, che con altri bambini vengono coinvolti in una sorta di Capodanno anticipato. Quando sono le 21, come mostra la stessa Ferragni, Fedez fa partire il countdown e così in casa Ferragnez arriva il 2024 un po’ prima del previsto. È uno spaccato di serenità quello mostrato da Fedez, con sua moglie che si mostra sorridente e apparentemente distaccata da tutte le polemiche scoppiate dopo il caso Balocco. Per la vicenda relativa al pandoro “Pink Christmas”, l’Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta a due società dell’imprenditrice cremonese, mentre dal punto di vista penale sono state aperte due inchieste, a Milano e a Cuneo. Da quando è iniziata l’ondata di polemiche, Ferragni è stata vista in pubblico soltanto una volta, il giorno della Vigilia di Natale, quando ha accompagnato i figli al Parco Sempione, a Milano.

