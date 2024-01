Renzi e il «deputato pistolero» di FdI, i dubbi sulla festa con Delmastro: cosa non si spiega su armi e invitati

Se questo è il modo per iniziare l’anno dei deputati di Fratelli d’Italia «figuratevi cosa potrà accadere in questo 2024» scherza amaro Matteo Renzi, a proposito dell’incidente con la pistola del deputato di FdI Emanuele Pozzolo alla fine di una festa di Capodanno a Rosazza, nel Biellese. Sui social, Renzi ironizza sulla vicenda: «Cenone di Capodanno. Tutti noi lo passiamo nel modo che ci sembra più normale. Chi a sciare, chi in piazza a un concerto, chi a ballare. Quest’anno noi siamo stati a casa con alcuni amici: abbiamo mangiato e bevuto bene e poi vai di karaoke e chitarra fino alle tre del mattino. Persone normali, insomma, come tutti quelli che brindano al nuovo anno in modo normale. Poi ci sono i deputati della Meloni. Che di normale hanno ben poco. Cioè mentre gli italiani giocano a Risiko e storpiano le canzoni di Baglioni e de Gregori, il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia spara!».

I dubbi sulla serata

Ma a parte la vicenda già di suo controversa, Renzi incalza sollevando più di un dubbio su che cosa sia successo quella sera. E chi era presente, considerando che uno dei feriti sarebbe stato il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro: «Ma che ci fanno gli agenti della scorta al cenone? – si chiede Renzi – E i parenti degli agenti della scorta? E soprattutto: ma perché portare le pistole alla festa di capodanno in presenza di deputati e di membri del Governo? Quella della Meloni non è una classe dirigente: sono inadeguati, incapaci, impresentabili. E pericolosi, innanzitutto per se stessi. Se questo è il modo con il quale iniziano l’anno, figuratevi cosa potrà accadere in questo 2024. In attesa che tolgano il porto d’armi al deputato pistolero, mi auguro che Delmastro se ne vada il prima possibile dal Governo».

