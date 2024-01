Porta la moglie morta in ospedale: «È caduta dalle scale», ma i medici non gli credono: in caserma il marito

La procura di Tivoli sta indagando sulla morte di una donna 71enne portata ieri, lunedì 1 gennaio, in ospedale a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, dal marito. L’uomo ha raccontato che la donna era deceduta dopo essere caduta dalle scale della loro casa a Sant’Oreste (Roma). Ma i medici della struttura sanitaria hanno riscontrato che le ferite non erano compatibili con la versione fornita dal marito per cui hanno chiamato le forze dell’ordine. La posizione di quest’ultimo, portato in caserma ieri, è al vaglio dei carabinieri. Non si esclude alcuna ipotesi, fa sapere Ansa, neanche quella del femminicidio. Durante un primo sopralluogo nell’abitazione, gli agenti avrebbero trovato oggetti con tracce ematiche. Stando a quanto scrive Roma Today, già in passato ci sarebbero state segnalazioni alle forze dell’ordine relative alla coppia.

