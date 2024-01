Cagliari: auto si ribalta e finisce in mare. Morto 19enne

Ha urtato un’altra auto che arrivava dal senso opposto e poi è uscito fuori strada, finendo in mare. Queste le prime ricostruzioni dell’incidente avvenuto stamane sulla statale 195, a Capoterra, nel cagliaritano, all’altezza della spiaggia La Maddalena, dove ha perso la vita un 19enne di Quartucciu. Il giovane, alla guida di una Renault Clio, è morto sul colpo. Illesi gli occupanti dell’altra auto coinvolta nell’incidente, una Fiat Marea a bordo della quale viaggiavano marito, moglie e due figli. La Clio avrebbe urtato la Marea durante un sorpasso finendo poi in mare. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco che stanno recuperando l’auto e gli agenti della polizia stradale di Cagliari che si stanno occupando dei rilievi. Presente anche il personale Anas. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del km 9,800.

