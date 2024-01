Federica Pellegrini è diventata mamma, è nata la figlia Matilde: «Finalmente sei arrivata»

Federica Pellegrini è diventata mamma, Matteo Giunta papà. Alle 6.51 di oggi, mercoledì 3 gennaio, è nata Matilde all’ospedale Sacro Cuore di Negrar (Verona). Lo ha annunciato l’ex campionessa di nuoto con un post “di coppia” su Instagram: «Sono stati due giorni complicati… Finalmente sei arrivata», si legge nella didascalia a corredo di una foto in cui i neo-genitori posano insieme alla piccola. E poi ancora: «Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore», hanno scritto. Il 26 luglio scorso, in un video sui social in cui si congratulava con Mollie O’Callaghan che aveva battuto il suo storico primato nei 200 stile libero (1’52’’98), l’ex campionessa aveva annunciato la gravidanza. Pochi mesi fa, Pellegrini le aveva inoltre dedicato una lettera, scritta per Vanity Fair, che l’ha intervistata: «Nascerai in un mondo difficile, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere. Amati, abbi sempre tanto rispetto di te stessa, e agisci di conseguenza»», recitava il messaggio destinato alla bambina.

Leggi anche: