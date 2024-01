Carrefour mette al bando Pepsi Cola e 7Up: «Aumenti di prezzo inaccettabili, via dagli scaffali»

Carrefour non venderà più i prodotti della multinazionale PepsiCo, che distribuisce alcuni tra i cibi e bevande più noti al mondo, come la cola Pepsi, le patatine Lay’s o la gazosa 7Up. Spariranno da oggi insieme agli altri del gruppo dagli scaffali dei supermercati Carrefour, per il momento in Francia. Lo ha annunciato un portavoce della stessa catena di grande distribuzione, precisando che al posto comparirà una nota informativa col seguente testo: «Non vendiamo più questo prodotto a causa di aumenti di prezzo inaccettabili». Una vera e propria dichiarazione di guerra commerciale al gruppo Pepsi, accusato appunto di approfittare dell’inflazione per alzare eccessivamente i prezzi dei suoi beni. A ottobre, come ricorda Reuters, la multinazionale aveva annunciato «modesti» rincari a partire da quest’anno in considerazione dell’aumento della domanda, che lo scorso anno ha portato il gruppo a rivedere per tre volte al rialzo le sue prospettive di profitti. Quella di Carrefour appare come una mossa per spingere a più miti consigli PepsiCo nelle negoziazioni sul prezzo finale di vendita di prodotti alimentari di largo consumo. La multinazionale Usa per il momento non ha reagito all’annuncio del gruppo francese.

