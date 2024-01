Trovato morto il 14enne scomparso a Castelfranco Emilia, la scoperta in un canale vicino a casa sua

È del 14enne scomparso da ieri 3 gennaio il corpo senza vita trovato in un canale nelle campagne di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Il corpo è stato recuperato a pochi chilometri dall’abitazione del ragazzo. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella del suicidio. Questa mattina erano riprese le ricerche del 14enne, mentre il Comune aveva attivato il protocollo per le persone scomparse. Pochi minuti prima del ritrovamento del corpo, il cellulare del ragazzo era ancora raggiungibile, secondo quanto riferito dal sindaco Giovanni Gargano.

