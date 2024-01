I tre obiettivi del 2024? La battuta di Meloni che spiazza i giornalisti (e la frecciata al M5s) – Il video

Dopo oltre due ore di conferenza stampa, quando ormai in sala il livello d’attenzione della platea di giornalisti sembra gradualmente calare, la premier Giorgia Meloni ha spiazzato una giornalista di TgCom che le ha chiesto quali potessero essere i tre obiettivi del suo governo per il primo semestre del 2024. La premier con faccia seria ha risposto: «Abolire la povertà, la pace nel mondo e ristrutturazione gratuita delle abitazioni, esterni e interni. Se non dovessi riuscire in questo – continua con sguardo sornione – mi rifugerò in alcuni obiettivi diciamo meno ambiziosi». Una battuta che è sembrata rivolta soprattutto al M5s e alle battaglie storiche sul Reddito di cittadinanza, il Superbonus e le posizioni pacifiste degli ultimi tempi.

