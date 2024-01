«Sto a morì ragà… si è sentito?», il fuorionda di Giorgia Meloni. Poi la fuga in bagno – Il video

Quando scappa, scappa. Mancavano soltanto tre domande alla chiusura della conferenza stampa di fine anno, quando Giorgia Meloni ha mostrato i primi segnali di cedimento. «Sto a morì, ragà», si è lasciata scappare la premier dimenticandosi il microfono acceso. Erano passate più di tre ore dall’inizio della conferenza e toccava a Teresa Trillò, giornalista di Radio24, fare la domanda successiva. Quando la cronista si è avvicinata al microfono sorridendo, la premier si è subito resa conto dell’accaduto. «Si è sentito, vero?», ha chiesto la premier ai giornalisti presenti. A quel punto, Meloni spiega: «Signori, devo andare in bagno, non so come fare. Giuro, vorrei farcela per altre tre domande, posso un secondo, che devo fare, scusatemi». Ecco dunque che la conferenza stampa si interrompe per una breve pausa, con il portavoce Fabrizio Alfano che accompagna la premier fuori dall’aula.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Leggi anche:

Incorpora video

Foto di copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Giorgia Meloni si assenta dalla conferenza stampa di fine anno per andare in bagno (Roma, 4 gennaio 2023)