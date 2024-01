Agrigento, due donne trovate morte in due case diverse: una carbonizzata, l’altra in un lago di sangue

Due donne sono state trovate morte in due case diverse a Naro in provincia di Agrigento. La prima sarebbe morta in seguito all’incendio della sua residenza in cortile Avenia ed è carbonizzata. L’altra è stata trovata cadavere in un lago di sangue in via Da Vinci. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un duplice omicidio: le due abitazioni sono vicine. Le due sono cittadine romene. Indagano i carabinieri di Naro e di Licata. I due pubblici ministeri titolari dell’indagine sono Elettra Consoli e Salvatore Vella. Nella caserma di Naro sono in corso gli interrogatori di alcune persone considerate sospette. Si tratta di alcuni connazionali delle vittime. Una delle due donne è stata identificata: si chiama Maria Russ e ha 57 anni. L’altra vittima si chiama Delia Zarniscu e ha 58 anni. È sposata con un uomo di Naro, così come la figlia di Russ.

Leggi anche: