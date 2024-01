Scarcerato dopo 9 anni Oscar Pistorius: l’ex atleta paralimpico sconterà il resto della pena in libertà vigilata

L’ex atleta paralimpico Oscar Pistorius è uscito ufficialmente di prigione all’alba di oggi, 5 gennaio 2024. Lo ha fatto sapere in un comunicato il ministero della Giustizia del Sudafrica, confermando che l’uomo è stato rilasciato dal carcere di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato quasi 9 anni di pena per l’omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp. Pistorius sarà da oggi in regime di libertà vigilata, e i media locali riportano che si trova già nella lussuosa villa dello zio, Arnold Pistorius, a Waterkloof, ricco sobborgo di Pretoria. L’ex atleta, che ha sempre dichiarato di aver sparato quei quattro colpi di pistola alla fidanzata nel 2013 perché credeva in casa ci fosse un ladro, ha ottenuto il regime più vantaggioso lo scorso novembre. In origine era stato condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione.

