Scambio di artiglieria tra Israele ed Hezbollah. Borrell: «Evitare coinvolgimento del Libano». L’Oms porta aiuti a Khan Younis

L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, ha sottolineato l’importanza di evitare un’escalation regionale in Medio Oriente e di preservare la stabilità del Libano. Durante una conferenza stampa a Beirut insieme al ministro degli Esteri libanese Abdallah Bouhabib, Borrell ha espresso preoccupazione riguardo agli attacchi avvenuti tra Israele e il Libano: «È imperativo evitare un’escalation regionale in Medio Oriente. È assolutamente necessario evitare che il Libano venga trascinato in un conflitto regionale», ha detto. Aggiungendo: «L’unica strada per la costruzione della pace nell’area è la creazione di uno stato palestinese».

Tensione al confine

La situazione al confine tra Israele e Libano, in realtà, è sempre più preoccupante. Dopo un lancio di circa 40 razzi nel nord di Israele questa mattina, l’esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi nel sud del Libano. Secondo quanto riportato dal Guardian, gli obiettivi degli attacchi comprendevano siti gestiti da Hezbollah nelle aree di Aita al-Sha’ab, Yaron e Ramya, tra cui un sito di lancio e edifici militari.

Consegna aiuti a Gaza

Ansa | Familiari delle vittime dell’ultimo bombardamento a Khan Younis

«L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e le Nazioni Unite hanno effettuato una nuova consegna di forniture mediche nel sud di Gaza», ha affermato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo quanto riportato ancora dal Guardian. La spedizione comprendeva otto frigoriferi, otto pannelli solari e kit igienici per il parto per assistere 66 nascite, nonché medicinali e forniture necessarie per interventi chirurgici. Le forniture sono state inviate presso una struttura di stoccaggio dei farmaci gestita dal ministero della Salute palestinese, sotto l’amministrazione di Hamas, a Khan Younis. Da lì, saranno distribuite agli ospedali della regione. Ghebreyesus ha sottolineato che queste forniture rappresentano un «barlume di speranza» per la popolazione del sud di Gaza, ma ha anche evidenziato che rappresentano solo una piccola parte di ciò che sarebbe necessario per affrontare la situazione sanitaria nella regione.

Blinken in Turchia

Intanto, si è concluso l’incontro tra Antony Blinken e l’omologo ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, a Istanbul. Fidan ha scritto su X che durante l’incontro sono stati discussi la guerra e la crisi umanitaria a Gaza, nonché l’iter per l’ingresso della Svezia nella Nato Gli stessi temi sono stati al centro dei colloqui successivi tra Blinken e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che, secondo fonti diplomatiche americane, sono iniziati nel primo pomeriggio. L’incontro a Istanbul rappresenta la prima tappa di un tour che vedrà Blinken visitare anche Israele e la Cisgiordania. Successivamente, il segretario di Stato si recherà a Creta per affrontare le preoccupazioni della Grecia riguardo all’imminente vendita di aerei da combattimento statunitensi ad Ankara.

Le vittime a Gaza

Il ministero della Sanità palestinese, sotto l’amministrazione di Hamas, ha riportato che le operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza hanno causato la morte di 22.722 persone dalla fine dell’inizio della guerra. L’ultimo aggiornamento del conteggio include 122 persone uccise nelle ultime 24 ore.

