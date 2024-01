Auto finisce nel lago di Como e si inabissa. Morta la coppia a bordo – Il video

Una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni hanno perso la vita mentre si trovavano dentro la loro auto che nella tarda serata di ieri è finita nel lago a Como. I corpi sono stati recuperati questa mattina, al momento non si conoscono le generalità della coppia. La tragedia si è consumata alle 23.00, in un piazzola del parcheggio di Villa Geno, affacciata sul lago. L’automobile, un suv Mercedes, era parcheggiata a pochi metri dalla ringhiera quando è partita in avanti, sfondando la protezione e finendo in acqua. Nel punto in cui è caduta l’acqua è profonda una decina di metri. L’allarme è stato lanciato da un testimone, che ha chiamato i soccorsi.

(in aggiornamento)

