«Buonaseeera»: la pubblicità con Rocco Siffredi che cita il tormentone degli anni 2000 – I video

Una pubblicità che avrà sbloccato un ricordo a molti spettatori, quella di una nota piattaforma on line, approdata in televisione ieri, 7 gennaio. Trenta secondi in cui si vede un uomo ai fornelli, con un grembiule giallo e blu, che va ad aprire la porta mentre la moglie è sotto la doccia. Sul pianerottolo, si ritrova davanti Rocco Siffredi in veste di idraulico, che lo saluta con uno strascicato: «Buonaseeeera». L’antifona è presto spiegata: fai attenzione alle compagnie che scegli, confronta le tariffe per trovare la più conveniente.

La citazione è invece meno esplicita, anche se a moltissimi sembrerà palese: il riferimento è a uno spot della Fiat che risale a inizio millennio, e come spesso accade riuscì a diventare un vero e proprio tormentone. Si vedeva una donna che urlava esasperata al telefono, a margine di un litigio: «Adesso esco e vado col primo che incontro!». E, appena aperta la porta, si trovava davanti l’uomo in grembiule giallo e blu che ammiccando ripeteva il languido «Buonaseeeera». In una sorta di karma a scoppio ritardato, quello stesso uomo (per l’occasione, è stato ingaggiato proprio lo stesso attore) torna protagonista di uno spot a distanza di vent’anni, nelle vesti però del marito minacciato.

Vale infine la pena di ricordare un ultimo richiamo, in questa matrioska di citazioni: la pubblicità della Fiat era a sua volta la replica del saluto che, in Vacanze di Natale 2000, Ezio Greggio rivolge a Maria Grazia Cucinotta, apparendo magicamente alle sue spalle dopo aver sentito le sue intenzioni di «andare a cena col primo che capita».

