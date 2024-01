L’attore della serie tv Fauda Idan Amedi «ferito gravemente» nei combattimenti a Gaza

Il cantante e attore israeliano Idan Amedi è stato ferito gravemente in combattimento a Gaza. Lo riferisce il Times of Israel. Amedi è stato trasportato al centro medico Sheba di Tel Hashomer, dove è stato sedato e sta ricevendo le cure dei medici. A confermare la notizia sono anche alcuni familiari dell’attore. La cugina Ayelet ha pubblicato un video su Instagram in cui chiede al popolo israeliano di pregare per la guarigione di Idan. Mentre il padre, Emadi, ha confermato il ferimento del figlio ma ha precisato che non sarebbe in pericolo di vita. Idan Amedi, 35 anni, è un cantante e attore di origini curdo-israeliane. Oltre che per i suoi cinque album all’attivo, Amedi è noto soprattutto per il suo ruolo nella serie tv Fauda. Nella trasmissione, l’attore israeliano interpreta il personaggio di Sagi Tzur. In queste settimane, Amedi stava combattendo come riservista nel Corpo dell’ingegneria da combattimento dell’esercito israeliano. Soltanto la scorsa settimana, l’attore aveva lanciato un appello all’unità, rivolgendosi ai contestatori del premier Benjamin Netanyahu: «Dopo 90 anni di combattimenti, continuiamo a distruggere i siti missilistici a corto raggio, i siti di lancio e le strutture di comando dei terroristi di Hamas. Mi unisco ai miei fratelli riservisti nel chiedere ai politici, ai media e a tutti: chi non ha qualcosa di buono da dire, chiuda la bocca. Il popolo d’Israele vive».

Foto di copertina: IDF | Da sinistra: il capo dello staff dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, e il cantante e attore Idan Amedi

