Sondaggio Swg, Meloni in risalita con il nuovo anno. In calo Schlein e Conte: quanto perdono – I dati

Parte in risalita il 2024 per Fratelli d’Italia, che secondo il sondaggio Swg per il TgLa7 dll’8 gennaio ha guadagnato lo 0,7%. L’ultima rilevazione risale al 18 dicembre, quando il partito di Giorgia Meloni aveva chiuso l’anno al 28,5%. Ora FdI si attesta al 29,2%. In calo il Pd che perde lo 0,3% e scende quindi al 19,1%. Perde ancora più consensi il M5s, in calo dello 0,4% e ora al 16,4%. Stabile invece la Lega, che resta al 9,1%. Guadagna un decimo di punto Forza Italia, al 7,3%, seguita a distanza da Azione al 4% (+0,3%) e Italia Viva al 3,5% (+0,1%).

Verdi e Sinistra italiana calano intanto al 3,2%, che perde lo 0,2% come +Europa, ora al 2,4%. Seguono Per l’Italia all’1,4% (-0,3%), Noi Moderati all’1,2% (-0,1%) e Unione popolare all’1,2% (.0,2%).

